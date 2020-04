Sale a 106 il numero delle vittime del coronavirus in provincia di Venezia. La quota simbolica di quota cento è stata sfondata ieri con nuovi decessi di pazienti anziani: a preoccupare è la quarta vittima registrata nella casa di riposo di Mira, dove era ospitata una 98enne morta a Dolo. Alla Adele Zara risultano contagiati anche 11 operatori socio-sanitari. Gli altri decessi si sono verificati a Mirano, Chioggia e Gruaro. A domenica risalgono invece altri due decessi nel Veneto orientale (una delle quali mancata a San Vito al Tagliamento) e altri due a Jesolo. Qui ha cessato di vivere un anziano di Cavallino Treporti che nel 2013 si era salvato dal naufragio della Costa Concordia davanti all'Isola del Giglio.

Nel bilancio di giornata comunicato da Azienda Zero risultano ancora in crescita i contagi (56), anche se l'incremento potrebbe essere legato al ritardo nell'elaborazione dei tamponi da parte dei laboratori di analisi. In lieve calo invece il numero dei ricoveri in Terapia intensiva. Dati ancora difficili da interpretare, per il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, che si limita a osservare che il picco, probabilmente, nella nostra provincia non è ancora arrivato.

