MESTRE Salgono i contagi da Covid e le preoccupazioni, ma crescono anche le tensioni con la Cgil che, a margine della conferenza stampa dell'Ulss, dritto per dritto rifila una bordata: «Le ambizioni personali di chi prova a negare l'esistenza dei problemi e l'avvio del confronto con le parti sociali vengono dopo l'interesse generale della salvaguardia della salute pubblica e di quei lavoratori che sono in prima linea nel garantirla». La denuncia arriva da Ivan Bernini, Segretario Generale Fp Cgil Veneto che rincara«Rifiutare il confronto per trovare soluzioni, o peggio accettare di svolgere confronti solo per tenere calmi lavoratori ed opinione pubblica a patto di negare i problemi, è sconcertante e indegno». Dal sindacato ricordano che il confronto ha permesso di gestire al meglio l'emergenza primaverile, ma ora quel percorso si è interrotto: »In Regione fa sapere Bernini è da luglio che non si convoca un tavolo per monitorare la situazione e definire soluzioni ai problemi degli organici e della riorganizzazione in vista della possibile evoluzione autunno-invernale della pandemia. Nelle aziende Ulss si devono proclamare stati di mobilitazione per avere risposte, nei centri di servizio per anziani la discussione è sotto traccia con esplicite richieste a non lasciare trapelare esternamente le questioni. Siamo stati troppo ottimisti e pensavamo che l'esperienza trascorsa avesse portato maggior saggezza e trasparenza da parte dei soggetti datoriali pubblici». (a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

