Saldi estivi posticipati al primo agosto in tutto il Veneto. Il presidente di Ascom Belluno Paolo Doglioni soddisfatto commenta «Bene, così diamo il tempo al commercio di ripartire». Insomma, la delibera della giunta regionale trova sponda anche nella provincia dolomitica, dove si attende un'estate positiva sotto il profilo del turismo e, dunque, anche del commercio. Gli sconti di fine stagione slittano dunque in avanti di un mese iniziando il primo agosto, ma nei trenta giorni precedenti sarà possibile, in via straordinaria e in deroga alla normativa regionale, proporre ai clienti promozioni di vario tipo. Tutte misure che trovano l'approvazione di Doglioni. «In un momento di ripartenza come questo serve una fase di rodaggio commenta perchè il trauma vissuto è stato pesante e la gente fa ancora fatica ad uscire, ha paura e di conseguenza l'economia non è ripartita del tutto. Il primo agosto, invece, sarà un momento più favorevole, perchè prevedo che per allora la macchina abbia ripreso a funzionare al meglio». La delibera approvata recepisce nell'ordinamento regionale la decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 maggio scorso in merito al differimento della data di inizio delle prossime vendite di fine stagione estiva dal primo sabato di luglio al primo agosto. «C'è anche da considerare che solitamente in agosto molti negozi chiudevano perchè le città si svuotavano conclude Doglioni -, ma quest'estate non sarà così. Molti lavoratori hanno terminato le ferie durante il lockdown e resteranno in provincia, inoltre vedremo parecchi turisti. Si provi a cercare un appartamento in affitto nelle terre alte per i prossimi mesi: non si troverà più nulla, sono andati letteralmente a ruba». (A.Tr.)

