Saldi, il commercio cerca riscatto Il via in anticipo con le promozioni

VIA AGLI SCONTIPORDENONE A tre giorni dalla partenza è già corsa ai saldi nei negozi cittadini e in quelli dei centri commerciali. La data di avvio dei saldi è stata fissata quest'anno, per la nostra regione, a venerdì 5 gennaio, così come nel vicino Veneto e nella maggior parte delle altre regioni, mentre la conclusione sarà il 31 marzo. Sarà, per i commercianti del settore abbigliamento, l'occasione per provare a rifarsi dopo un altro anno difficile com'è stato l'ultimo, nonostante i timidi segnali di ripresa dei consumi. Non sono...