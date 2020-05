Anche Federazione Moda Italia dice sì ai saldi ad agosto. «Ma la vera svolta - dichiara il presidente di Federazione Moda Italia di Confcommercio Belluno, Vittorio Zampieri - sarà la liberalizzazione totale». La novità, approvata martedì dalla giunta regionale del Veneto, allinea la regione al resto d'Italia nel far slittare le svendite di fine stagione dal tradizionale inizio a luglio ad agosto. Un cambiamento che incontra il favore della categoria, da anni sul pezzo con proposte concrete per migliorare il commercio e la resa dei saldi. «Prima dell'emergenza Coronavirus afferma Zampieri - la normativa stabiliva l'inizio a sabato 4 luglio. Ovviamente ogni Regione era libera di anticipare o posticipare tale data e ciò creava non pochi disagi. Ma con la pandemia ancora in atto, per la prima volta in tutta Italia le regioni inizieranno alla stessa data: merito delle proposte della Federazione Moda Italia e delle Delegazioni regionali Ascom, ma pure dalla Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Governatore dell'Emilia Stefano Bonaccini che, riassumendo i pareri dei vari assessori regionali alle attività produttive, per sopperire ai danni derivanti dall'emergenza epidemiologica ha predisposto questa omogenea misura su tutto il territorio nazionale». Recependo le richieste del commercio la Regione ha deciso anche di liberalizzare le promozioni trenta giorni prima del 1 agosto. L'obiettivo finale, però, per Zampieri resta quello di liberalizzare tutto, lasciando piena libertà ai commercianti di intraprendere i saldi in qualsiasi momento dell'anno. «Belluno si è sempre espressa a livello sia regionale che nazionale per la totale liberalizzazione dei saldi e delle promozioni conclude Zampieri -, anche per far fronte alla concorrenza sleale degli acquisti via web».

