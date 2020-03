Una sala travaglio e parto messa a punto per le donne con sospetto o diagnosi di infezione da Covid-19. Si tratta di una delle iniziative messe in campo dall'azienda sanitaria in queste settimane per far fronte all'emergenza in atto. Una di queste è l'identificazione da parte dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Martino di Belluno, diretta dal dottor Fabio Tandurella e coordinata dall'ostetrica Michela Casagrande, di una sala travaglio parto idonea all'assistenza per le donne con sospetta diagnosi. La sala parto risponde ai requisiti sia strutturali sia di equipaggiamento richiesti dall'Istruzione Operativa aziendale recentemente adottata, garantendo un percorso specificatamente previsto per la massima sicurezza della paziente, del neonato, degli operatori coinvolti e delle altre degenti in reparto.

«Il team ospedaliero - rivela una nota dell'Usl - multidisciplinare valuterà l'eventuale necessità di trasferimento della paziente limitando, solo se necessario, la separazione di madre e neonato, in considerazione del potenziale protettivo del latte materno. L'allattamento, in condizione cliniche che lo consentano e nel rispetto del desiderio della donna potrà essere avviato e mantenuto direttamente al seno o attraverso la spremitura manuale.

Si raccomanda a tutte le donne in gravidanza a qualsiasi epoca di mettere in atto le comuni azioni di prevenzione primaria che prevedono l'igiene frequente ed accurata delle mani e l'attenzione ad evitare il contatto con soggetti malati o sospetti».

L'usl invita, inoltre, le donne in gravidanza con sospetta infezione da Covid-19 a non recarsi autonomamente in ospedale ma a contattare i riferimenti dedicati.

