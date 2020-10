IL TIMORE

TREVISO «Mi pare chiaro che, alla luce di questo Dpcm, sagre e feste di paese sono sospese. Ma non è che prima, con le precedenti norme, facessimo chissà che. Adesso vedremo che spiragli restano. Una cosa è certa: il nostro settore si risolleverà solo con la scomparsa del Covid». Giovanni Follador, presidente delle Pro Loco del Veneto, ha un tono rassegnato. Il 2020 già disastroso si complica ancora di più. Il divieto assoluto di organizzare sagre, di fatto, cancella quella parte di stagione dedicata alla tradizioni autunnali.

«Qa qualcosa tentiamo di salvarla - osserva - almeno per mantenere vive proprio le tradizioni. A Combai, per esempio, quest'anno non abbiamo organizzato una sagra. Non la definirei proprio così. Si tratta di una manifestazione di promozione, fatta per lo più all'aperto. Ci sono delle passeggiate, organizzate a numero chiuso, poi la cucina solo per chi ha partecipato. Per il resto abbiamo predisposto solo delle bancarelle in piazza per la vendita dei marroni. Niente a che vedere col passato, con le sagre vere e proprie. È solo un modo per tenere viva la tradizione anche quest'anno. E questo potrebbe essere l'esempio da seguire».

Il calendario degli appuntamenti in piazza è già stato drasticamente ridotto: «Abbiamo rinunciato al circa il 50% degli appuntamenti previsti fino a oggi - calcola Follador - e questo solo in base alla normativa precedente. Adesso vedremo: speriamo di salvare quanto sarà possibile». Follador sa benissimo che da salvare non ci sarà molto: «Capiamo perfettamente quali sono i motivi di queste disposizioni - ammette - il governo deve preservare le attività maggiori, evitare un nuovo blocco del paese. Lo comprendiamo. Ma non nego le difficoltà che siamo costretti ad affrontare. Non mi riferisco tanto alle Pro-Loco, che resistono, ma a tutto quello che gira attorno alla sagre. Pensiamo ai fornitori, alle orchestre, ai servizi. Un indotto molto importante che adesso è in crisi e che non sempre ottiene aiuti economici».

In questa situazione l'unica cosa possibile è avere pazienza e resistere: «Non possiamo fare altro - continua - i contraccolpi sulle Pro Loco, a oggi, sono stati limitati. Abbiamo avuto un calo del 5% dei soci, ma è un dato accettabile, che non ci preoccupa. Qualcosa, come ho detto, continueremo a fare. Magari con altre formule. Tra qualche giorno presenteremo la manifestazione Spettacolo e Mistero, una serie di appuntamenti organizzati rispettando alla lettera tutte le norme di prevenzione. Per andare avanti cercheremo di imitare l'esempio di Combai: una formula rivista e ridotta per tenere alta la tradizione». Il timore è che qualche sagre diventata un classico per la Marca possa non rivedere più la luce: alle volte saltare una o due edizioni può essere fatale. Follador però non concorda: «E perché dovrebbe accadere una cosa del genere? Non ne vedo il motivo. Le Pro Loco resistono, quando sarà possibile torneranno a organizzare gli eventi come sempre. Ma dobbiamo attendere che il Covid passi».

