SAGRE A RISCHIOROVIGO Sagre, fiere, feste, spettacoli, notti Bianche, notti magiche e chi più ne ha più ne metta: sono sempre più a rischio. E non solo a causa delle ristrettezze economiche, e non solo per gli annosi problemi legati alle pratiche burocratiche, ma soprattutto per le nuove norme in materia di sicurezza pubblica e ordine pubblico. Così come lo scorso anno, anche quest'anno il prefetto ha convocato i vertici provinciali di forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorso sanitario, alla presenza dei sindaci di tutta la...