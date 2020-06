L'estate delle sagre paesane, nonostante esistano delle linee guida per poterle svolgere in sicurezza, rischia di restare al palo. Per questo il consigliere regionale

Tiziano Centis vuole portare all'attenzione del presidente Fedriga la difficile situazione denunciata dalle Pro Loco regionali circa le modalità di svolgimento delle sagre e

feste regionali. Centis rivolge con un comunicato il suo appello al presidente della Regione: «Le misure a cui le Pro Loco dovranno attenersi sembrano trattare le sagre e le feste paesane come se

fossero dei semplici ristoranti all'aperto. Non è così, basti

pensare che le attività svolte vanno dalla mescita e

ristorazione, eventi sportivi, luna park e giochi per bambini, piste da ballo con orchestre, intrattenimento musicale, ma anche mostre e attività culturali. Bisogna regolamentare tutte queste attività - spiega Centis - e

trovare un equilibrio, tra la messa in sicurezza dei volontari e delle persone e la possibilità di rendere impraticabile lo svolgimento degli eventi seppellendoli di regole di difficile o impossibile attuazione. Solo per fare un esempio: l'obbligo di rilevamento della temperatura non è fattibile nelle sagre, perché, a differenza dei locali, hanno diversi punti d'accesso,

con il conseguente moltiplicarsi di personale e strumentazioni tecniche da dover utilizzare. Così come è difficile pensare che

eventi che normalmente portano decine di migliaia di avventori, possano essere sostenibili economicamente riducendo drasticamente

gli accessi a poche centinaia di persone per volte. Come ho spesso ricordato, il mancato svolgimento delle sagre e

delle feste paesane rischia di costituire un grave danno

economico per le associazioni e le Pro Loco. La Regione - dice l'esponente dei civici - deve andar loro in soccorso con

soluzioni praticabili e contributi per far fronte ai danni».

