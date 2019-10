Sacchetti a terra, emergenza continua Il nuovo comandante studia un piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMAPORDENONE Differenziata o no, continuano gli abbandoni di rifiuti sul territorio cittadino. L'ultimo caso è stato segnalato in via Volt de Querini, dove la scena è stata anche ripresa dalla fotocamera di un telefonino. Si notano i cassonetti ben saldi al loro posto, peraltro nemmeno pieni. Ai loro piedi, però, una vera e propria montagna fatta da sacchetti di plastica contenenti ogni tipo di rifiuti, dall'umido alla plastica. Immondizia gettata a terra senza alcun ritegno. E ora che la polizia locale ha finalmente un nuovo...