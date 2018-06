Saccarola prende le distanze: «Con Renato solo amici comuni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARTELLAGO«Galan mai visto, con Chisso solo amici comuni. Nessun centro commerciale vicino al casello né potere forte esterno». Il neo sindaco Andrea Saccarola respinge le accuse di Monica Barbiero che ieri, ultimo giorno di mandato, è passata in municipio a sistemare le ultime cose.Ma l'ex prima cittadina non torna indietro: «Ciò che pensavo l'ho detto». Ricordando che il programma del centrodestra sul Passante recita: Dobbiamo trasformare questa grande ferita del territorio in opportunità data la centralità del comune nell'area...