E' stato Carlo Budel, nel suo profilo social di Instagram, a dare notizia della straordinaria tormenta di neve di sabato scorso a Punta Penia. Un fenomeno intenso in quota, seppur non così imprevedibile. Precipitazioni nevose abbinate al fortissimo vento che, pur rappresentando un disagio per Budel, in quota si rivelano indispensabili per tutelare la salute del ghiacciaio della Marmolada. Gli esperti infatti spiegano che ad incidere nella fusione della neve più che l'apporto nevoso invernale (che negli ultimi anni è sempre stato generoso) è la temperatura estiva. La neve di sabato, inoltre, ha avuto un ulteriore aspetto positivo: si è rivelata particolarmente utile perché ha coperto la neve rossa (a causa di alghe e sabbia) proteggendola dai raggi solari. La neve bianca infatti riflette il novanta per cento in più della luce diretta, rallentando il processo di fusione. «Che spettacolo, quanto ti invidio e vorrei essere lì» ha commentato qualcuno, a corredo delle foto di Budel, magari costretto a fare i conti con il caldo in città.

Pochi giorni dopo la tormenta Budel ha pubblicato le foto della sua colazione nella neve e anche in questo caso non sono mancati i commenti delle persone che seguono la sua attività nei social. «Che risveglio si ha li in quel meraviglioso mondo Dolomitico».

