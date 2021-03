SABATO IN GIALLO

VENEZIA Fiato sospeso fino all'ora di cena ma almeno per sabato, la bomba a orologeria della movida veneziana non è esplosa. La situazione in città, contro ogni aspettativa, è rimasta infatti nel complesso sotto controllo. Le presenze hanno lambito quota 20mila, secondo la rilevazione delle celle telefoniche con i sistemi di monitoraggio del Comune: 15mila i pendolari dal territorio della regione e circa 2mila invece gli stranieri, considerando che gli spostamenti dei residenti entro i confini comunali non sono processati. Cifre che confermano una calo fra il 12 e il 15% rispetto al boom di una settimana fa. E anche i tour alcolici sono stati calmierati: da registrare infatti solo molte compagnie di giovanissimi, tra i diciassette e i vent'anni, che si sono dilettate in cori da stadio dopo il bicchiere della chiusura, trascinandosi in gruppo, barcollanti ma innocui, verso la stazione dei treni o piazzale Roma. Insomma quasi la quiete di un giorno qualunque. Anche troppa, a sentire diversi ristoratori, che specie nelle zone più defilate, puntavano in un maggiore afflusso in questo ultimo week end di lavoro prima di passare in arancio. «A scoraggiare l'entusiasmo degli arrivi ha certo contribuito la nuova ordinanza rileva Sebastiano Costalonga, assessore al Commercio e alle Attività produttive ma dalla ricognizione che ho fatto in centro storico posso dire che abbiamo lavorato benissimo e nella giusta direzione, se parliamo di sicurezza. Solo così possiamo augurarci che una volta superato lo scoglio della zona arancione lo Stato ci permetta di riaprire i ristoranti anche all'ora di cena. E il rientro a casa sottolinea l'assessore Costalonga - momento clou in cui tutti si ritrovano in coda per utilizzare sullo stesso mezzo di trasporto pubblico, verrebbe arginato con fasce orarie diversificate».

MAGRA CONSOLAZIONE

E in effetti questa è la magra consolazione e prospettiva condivisa dai titolari di bar, osterie e bacari. Tavolini scoperti non se ne sono visti. Nonostante il freddo, la bella giornata di sole ha permesso di concedersi un caffè seduti in campo o un aperitivo pomeridiano. A Rialto interni ed esterni dei locali sono rimasti pieni fino allo scoccare delle sei. Con una mezz'ora di anticipo, sia lì che a Santa Margherita e lungo tutta la fondamenta della Misericordia, la clientela non ha battuto ciglio quando i camerieri hanno cominciato a smontare il plateatico. «Neanche da paragonare rispetto allo scorso fine settimana sottolinea un agente della Polizia locale in servizio in Erbaria molta meno gente e tutti rispettosi delle direttive». Non sono mancati gli screzi. Dentro l'imbarcadero di Rialto Mercato una coppia di signori veneziani ha fatto presente a dei ragazzini come la mascherina andasse tenuta sul viso. Il botta e risposta è proseguito per una manciata di minuti. La combriccola arrivava da fuori Venezia, un paio di loro da Bassano del Grappa.

RISSA SUL VAPORETTO

La rissa la si è sfiorata poco dopo le 14 sul vaporetto della Linea 1 da Rialto. E tutto per madre e figlia, con tanto di cane appresso, salite senza mascherina: una indossava una specie di fascia che non copriva il naso, l'altra si riparava la bocca con un foulard. Immediato l'invito da parte di una marinaia Actv di munirsi di dispositivi di protezione adeguati. Per tutta risposta le due donne hanno cominciato a polemizzare con l'addetta arrivando anche a minacciarla. E quando il loro amico a quattro ha pensato bene di fare la pipì sulle scarpe di un passeggero, la situazione ha rischiato di andare fuori controllo. Alla fermata Rialto Mercato è intervenuto lo stesso comandante sollecitandole scendere per evitare altre tensioni e anche nuovi ritardi nella ripartenza. Ma niente da fare: stesso atteggiamento oltraggioso e maleducato. A dare una svolta, non senza fatica, un ufficiale della polizia locale fuori servizio che vista la scena si è qualificato, vedendosi costretto a chiamare i colleghi, ravvisando gli estremi dell'interruzione di pubblico servizio e della violazione delle norme sanitarie anti-Covid. L'aria a bordo infatti si era surriscaldata perché diversi passeggeri avevano iniziato a protestare per aver perso coincidenze di bus e treni, esasperati dalle due irriducibili che continuavano a fomentare il parapiglia. Alla fermata Ca'd'Oro le signore hanno trovato ad attenderle una pattuglia dei vigili che le ha identificate, acquisendo le generalità anche di diversi testimoni oculari.

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

