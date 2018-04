CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SABATO DI CAOSVENEZIA Un altro sabato di caos (ma ormai dovremo farci l'abitudine) ieri in città, complice la bella e mite giornata di sole. Anche ieri le stime degli arrivi hanno superato il numero dei residenti, cosa che da sola dovrebbe far pensare all'insostenibilità di questo genere di turismo. Ad essere presi d'assalto in tarda mattinata sono stati, come è accaduto a Pasqua, i mezzi pubblici per le isole. La coda per il motoscafo 4.1 e 4.2 alle Fondamente Nove aveva superato il centinaio di metri, provocando il malcontento di molti...