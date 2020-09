VENEZIA Mobili accatastati e pericolanti. Sporcizia, polvere e impronte lasciate dagli operai. «Pare che questa mattina (ieri ndr) alle scuole d'infanzia Santa Teresa e Diego Valeri, i cui cantieri venerdì scorso erano ancora aperti, ci fosse il caos». Sono state le parole del capogruppo Pd, Monica Sambo, e del candidato indipendente per il Pd, Lorenzo Varponi, che in una nota hanno sottolineato di aver ricevuto analoghe segnalazioni anche in altre realtà scolastiche «in merito agli organici ed alle criticità evidenti che ci sono in una fase difficile per tutti». E aggiungono: «Dopo la nostra denuncia della scorsa settimana, l'assessore Romor aveva assicurato che per il 14 settembre tutte le scuole sarebbero state pronte per la riapertura. Ma a noi non risulta. A questo punto ci chiediamo se Romor abbia ancora il coraggio di affermarlo. Forse ha cancellato dal suo elenco personale la Santa Teresa e la Diego Valeri?». Un interrogativo provocatorio a cui è seguita un'ulteriore denuncia di mancanza di estintori, piani di evacuazione oltre che di linee telefoniche, fax e pc. Sempre alla Diego Valeri. (m.g.)

