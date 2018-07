S. Bellino contro Comitato Guicciardini: «La proposta di senso unico è dannosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARCELLAPADOVA «Creare un senso unico in via Guicciardini sarebbe la mossa giusta per risolvere i problemi legati al traffico di attraversamento, contro cui da anni si battono coloro che abitano in quella strada?». A domandarselo è il comitato civico Gruppo Vivere bene San Bellino, il quale, in questi giorni, «dopo aver saputo di una proposta formulata da alcuni residenti di via Guicciardini, per rendere l'arteria ad unico senso di marcia da via Aspetti verso via Buonarroti», ha inviato una lettera al sindaco, Sergio Giordani, in cui...