Rutelli avverte Lorenzin: la Margherita non si tocca

I CENTRISTIROMA La coppia Dellai-Lorenzin non molla e oggi presenterà ufficialmente la nuova lista «Civica popolare» con il simbolo della Margherita. Ma non quello più famoso legato alla figura di Francesco Rutelli, bensì quello della lista civica Margherita per il Trentino, fondata nel 1998 dallo stesso Dellai.Si passa così allo scontro frontale e il passaggio alle carte bollate sembra alle porte. «Nessuno può impadronirsi del simbolo di un importante partito politico contro la volontà di chi ha il mandato indiscutibile a...