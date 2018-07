Rumerlo, ruspe in arrivo: la Conca ora si trasforma in un immenso cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORICORTINA Il prossimo anno la conca d'Ampezzo sarà tutta un cantiere, per i Mondiali di sci alpino del 2021, e molte di quelle opere si avviano oggi, sul piano formale. Stamane alle 11 c'è la firma per la consegna dei lavori da parte del commissario governativo Luigi Valerio Sant'Andrea all'impresa Emaprice, che se li è aggiudicati. Alle 14 seguirà la conferenza di servizi decisoria sulla nuova pista Lino Lacedelli alle Cinque Torri; sul lago artificiale Potor per l'innevamento programmato; sul sistema esplosivo di protezione dalle...