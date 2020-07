CHI È

PORTOGRUARO I primi guai già in adolescenza, poi una lunga escalation di denunce. Wail Boulaieb ha iniziato da ragazzino a trasgredire la legge. Già a 16 anni finì nella rete dei carabinieri per problemi con gli stupefacenti, poi per una serie di risse. Residente al civico 16 di via Guicciardini a Portogruaro, 2 anni fa dovette lasciare l'abitazione per morosità. Da allora ha occupato abusivamente l'appartamento del complesso Le Orchidee di via Croce Rossa di proprietà dell'Ater, di fatto non permettendo a una famiglia che ne aveva diritto di poterci vivere. Due anni in cui ha vissuto nell'abitazione pubblica senza che nessuno gli dicesse qualcosa, dato che non risultano denunce alle forze di Polizia per quella occupazione abusiva. Eppure più volte era finito sulla stampa per i continui guai con la giustizia, tanto da finire in un servizio di Moreno Morello per il tg di Striscia la Notizia per una lunga serie di furti in una lavanderia self service di via Puccini a Portogruaro tra dicembre e il mese di marz. In quel contesto i carabinieri scoprirono nel garage del complesso residenziale, pure questo occupato abusivamente, diversa attrezzatura che era stata rubata ai condomini. Nella a notte fra il 28 e il 29 giugno almeno due persone avevano incendiato due containers all'interno dell'impianto di sportivo di via Lovisa, in gestione al Portogruaro calcio. Nel rogo erano andate distrutte numerose apparecchiature per la manutenzione dell'area e del campo, a eccezione di un decespugliatore nuovo. Quella notte i carabinieri avevano notato che tra i curiosi accorsi dopo aver sentito le sirene dei Vigili del fuoco c'era anche il 23enne marocchino. Le indagini avevano permesso così di ritrovare il primo luglio quel decespugliatore proprio nell'appartamento di via Croce Rossa. Ed è proprio in quella notte che gli investigatori diretti dal luogotenente Corrado Mezzavilla avvicinano Marcella Boraso vedendola tra i curiosi. Quando le chiedono se avesse visto qualcosa lei confessò che Boulaieb la picchiava per avere i soldi per comprarsi le sigarette. Lo scorso weekend i condomini riscontrato che alcuni loro garage erano stati aperti. In due casi si era trattato solo di un tentativo di effrazione mentre da un terzo garage era stato rubato molto materiale. Era stato una delle vittime a scoprire che la merce era sul pianerottolo del pian terreno, in corrispondenza dell'appartamento occupato dal 23 enne marocchino. All'arrivo dei carabinieri il giovane marocchino aveva restituito il resto della refurtiva che aveva nascosto in casa. Per il marocchino era scattata una nuova denuncia per ricettazione. Dopo un paio di giorni la lite a casa di Marcella Boraso e il brutale omicidio.

Marco Corazza

