Fp Cigl e Uil Fpl proclamano lo stato di agitazione del personale della casa di riposo di Fiesso d'Artico. I sindacati sostengono che l'emergenza Covid non deve ricadere sui lavoratori e che, soprattutto dopo l'emergenza sanitaria affrontata dagli operatori, è doveroso fare il salto di qualità. Nella Rsa fiessese il personale ha combattuto un'importante emergenza sanitaria che ha colpito gli ospiti ma anche il personale, contagiato dal virus per circa il 30 percento. I sindacati chiedono l'aumento contrattuale previsto e puntano il dito anche sulla mancanza del rinnovo dell'accordo aziendale che prevederebbe un premio di circa 200 euro annuali. Nel mirino anche la disparità tra i dipendenti privati e pubblici, (coinvolti nell'assistenza di pazienti con Covid) dove solo a questi ultimi è stato riconosciuto il bonus sanità Veneto di 1.200 euro. «Purtroppo il problema delle case di riposo pubbliche e private è generalizzato dice Italia Scattolin di Fp Cigl - La Regione Veneto è assente da oltre un decennio sul tema della riforma delle Ipab. Questa situazione ha favorito l'esplosione di operatori privati anche nel nostro territorio, che rappresentano oramai la maggioranza, e che applicano svariate condizioni contrattuali creando un dumping a ribasso sul costo del lavoro. Inoltre, a causa del Covid, moltissime cooperative stanno chiedendo di posticipare l'adeguamento degli stipendi previsto dal rinnovo contrattuale, circa 20 euro a testa, e nel frattempo i lavoratori continuano a garantire i servizi con turni massacranti». Pietro Polo di Uil Fpl ribatte: «Oltre al danno la beffa. Tra le altre cose, ad aprile, non sono stati riconosciuti gli aumenti contrattuali nonostante il personale abbia patito le difficoltà legate all'emergenza sanitaria». La cooperativa La Pianura, gestore della struttura, ha chiesto un incontro con i sindacati nella speranza di trovare una soluzione condivisibile (r.Pas.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA