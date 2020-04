LA PROTESTA

FIESSO I sindacati esprimono la loro preoccupazione per i dipendenti della casa di riposo La Salute di Fiesso. Dagli ultimi esiti dei tamponi, infatti, 22 operatori, tra infermieri e oss, sono risultati positivi al virus e sono attualmente in quarantena. I sindacati chiedono che si faccia celermente qualcosa per integrare la forza-lavoro: «Abbiamo sempre sollecitato la cooperativa che gestisce la struttura perché mettesse in atto tutte le precauzioni necessarie, coscienti che poteva innescarsi questa emergenza dice Pietro Polo di Uil Fpl conosciamo la situazione della casa di riposo e stiamo stimolando la cooperativa perché si attivi con nuove assunzioni, anche se in questo momento è difficile trovare operatori sociosanitari». La tensione psicologica del personale è sicuramente alta. «In questo momento servono indicazioni sicure per i dipendenti dice Italia Scattolin della Cgil - siamo amareggiati perché sono stati gli operatori a informarci dell'emergenza e non l'amministrazione della casa di riposo: avrebbero dovuto coinvolgerci. In questo momento ci vuole una gestione forte, dal canto nostro sollecitiamo Ulss e Regione perché trovino al più presto delle soluzioni per garantire al personale la sicurezza sul posto di lavoro, anche considerando che i dispositivi di protezione sono contati. Invitiamo anche il sindaco Andrea Martellato a farsi parte attiva in questa emergenza». La casa di riposo fiessese, assieme all'Ulss 3, sta rispondendo al problema della carenza di personale integrando nuova forza-lavoro ma, in questo periodo, non è facile reperire queste figure professionali richieste da diverse strutture territoriali.

Roberta Pasqualetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA