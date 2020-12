CROCIERE

MESTRE Royal Caribbean si candida a realizzare e gestire la Marittima al porto di Ravenna, così la compagnia crocieristica che è pure in società nella Vtp (Venezia terminal passeggeri) pensa di realizzare un home port tutto per sè che finirà, anche non volendo, per essere in concorrenza con Venezia. Dopo che Costa crociere, controllata dall'americana Carnival, lo scorso settembre ha dato l'addio a Venezia almeno fino a fine marzo 2021 scegliendo intanto porti del Tirreno per le sue crociere, e dopo che pure Msc ha rinunciato a fare scalo a Venezia per tutto il 2020, scegliendo al suo posto Trieste; e, ancora, dopo che, sempre a causa delle troppe incertezze sulla situazione in laguna, la stessa Royal Caribbean International aveva tagliato Venezia dai suoi itinerari, ora la compagnia di crociere norvegese-statunitense con base a Miami ha fatto un ulteriore passo in direzione opposta a Venezia.

IL PROGETTO

La proposta della compagnia crocieristica è stata giudicata fattibile dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico centro settentrionale, ossia da Ravenna, che ora dovrà bandire una gara nel caso ci fossero altri pretendenti ma per Royal le porte ormai sono aperte: il progetto prevede, oltre alla realizzazione del terminal, l'adeguamento dei fondali del porto e, soprattutto, la creazione di un home port, ossia di uno scalo dove le navi bianche non solo transitano e se ne vanno ma fanno base, iniziando e concludendo le crociere. Proprio, insomma, come a Venezia. L'investimento ipotizzato, come riporta il Resto del Carlino, è nell'ordine di una ventina di milioni di euro (dopo che Royal, Msc e Costa Crociere hanno speso 41 milioni di euro per attrezzare lo scalo di La Spezia e Civitavecchia). Niente in confronto alle centinaia di milioni di euro spesi per realizzare la Marittima di Venezia, che continua ad essere uno dei migliori porti europei, ma un segnale inequivocabile che le maggiori compagnie mondiali si stanno attrezzando per gestire crociere in vari porti del Mediterraneo in modo da non essere condizionate da mutamenti geopolitici o da persistenti e snervanti indecisioni governative e istituzionali sul destino della Marittima e, più in generale, della portualità veneziana.

LA STRATEGIA

Non bisogna dimenticare che queste compagnie sono socie in vari scali: ad esempio Costa e Msc sono nella società del Ttp, il Trieste terminal passeggeri e, assieme a Royal Caribbean e al gruppo terminalista turco Global Yatirim Holding, sono in Vtp, la Venezia Terminal passeggeri. E proprio l'amministratore delegato di Costa, Michael Thamm, lo scorso settembre a Trieste disse che vorrebbe collegare il capoluogo giuliano a Venezia con uno shuttle veloce per raggiungere il centro storico e pure l'aeroporto Marco Polo.

Se Venezia persiste nella sua immobilità, il mondo attorno si muove e si sta preparando a riprendere in pieno l'attività quando l'emergenza coronavirus lo consentirà, e per il momento la stragrande maggioranza dei viaggi programmati esclude la laguna, puntando su nuovi itinerari, alcuni dei quali anche solo lungo le coste italiane.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA