ROVIGO FOR AFRICAROVIGO Bandiera Gialla e la generosità del pubblico di Rovigo for Africa hanno permesso di raccogliere già 29mila euro negli ultimi sette anni, destinati alla gestione degli ospedali San Padre Pio, in Benin, e a Gambo, in Etiopia. L'impegno dell'associazione rodigina in Africa è rivolto da quest'anno anche a trovare i fondi necessari a costruire pozzi per l'approvvigionamento d'acqua potabile: il primo pozzo Città di Rovigo, grazie anche ai 3mila euro resi disponibili da Bandiera Gialla, è stato inaugurato nel Benin...