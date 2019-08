Rovesciano il pedalò a 400 metri dalla riva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOTalmente ubriachi da rovesciare un pedalò a 400 metri di distanza dalla riva. E' quanto accaduto giovedì pomeriggio, all'altezza del consorzio Mascagni. Loro sono quattro turisti tedeschi, tutti trentenni, in vacanza in città. Sotto gli effetti dell'alcol, hanno messo in pratica una bravata che solo per merito dei bagnini di salvataggio e dei noleggiatori dei pedalò, non ha avuto conseguenze drammatiche. L'episodio è avvenuto praticamente a pochi minuti di distanza da quello di piazza Drago e costato la vita Elhadji Malick...