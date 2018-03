Rostellato, da deputato a vigile: «Verificherò sul campo le leggi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Al lavoro è arrivata in tram. Alla Loggia Amulea ha indossato la divisa e si fatta dare le consegne per il primo giorno di servizio, con turno dalle 12,30 alle 19,30. Gessica Rostellato, 35 anni di Cartura, fino a qualche settimana fa deputata del Pd dove era confluita dopo essere stata eletta alla Camera con il Movimento 5Stelle, da ieri ha preso servizio come vigile urbano, in virtù del fatto che 10 anni fa aveva vinto il concorso.Dalle poltrone di Montecitorio ai sedili dei mezzi pubblici. Come si sente?«Sono felicissima...