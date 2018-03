Rossini: «Pagare la sosta in pausa pranzo danneggia i bar»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«L'aumento della tariffa oraria e il pagamento della sosta anche in pausa pranzo danneggerà non solo chi lavora in centro ma anche bar e ristoranti». Il consigliere comunale Antonio Rossini critica la rivoluzione della sosta annunciata dal Comune. «È un'idea sconveniente aumentare il costo dei 325 parcheggi del centro storico a 1,30 euro e di far pagare la sosta dalle 13 alle 14.30. Va a svantaggio di chi usufruisce della pausa pranzo in bar e ristoranti del centro - spiega Rossini -. Lo stesso vale per la sosta gratuita dopo le 18. In...