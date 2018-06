Rossella, in campo anche Penelope per cercare la verità sulla scomparsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO AL TAGLIAMENTOC'è un'angoscia più grande di quella di una mamma che cerca la figlia scomparsa? Gilda, dopo 16 mesi, qualcosa ha trovato tra le pietre, aldilà del mare; Elisanna, per 34 anni, fino a quando ha avuto respiro, non ha trovato nulla, solo un devastante silenzio. Ma ora una voce - per quanto controversa - sussurra una specie di speranza.MILENA BIANCHIGilda, 68 anni, di Bassano, è la madre di Milena Bianchi, sparita il 23 novembre 1995 a Nabeul, in Tunisia, dove si trovava per una vacanza-studio. Il corpo della 21enne, fu...