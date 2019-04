CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROSOLINAAnticipo d'estate a Rosolina Mare nel fine settimana di Pasqua, dove sono stati numerosi i turisti che hanno scelto di trascorrere le vacanze in riva al mare. Le attività ricettive, i ristoranti e i bar, oltre a qualche stabilimento coi chioschi in spiaggia, si sono fatti trovare pronti a tutti gli effetti ad accogliere i villeggianti e i visitatori che si sono suddivisi tra chi ha fatto una gita mordi e fuggi di una giornata e chi ha preferito fermarsi nel weekend di Pasqua o in quello del 25 aprile.STABILIMENTI PRONTIComplici le...