«Dopo settimane di colpevole ritardo, questa mattina (ieri ndr) si è tenuta una videoconferenza tra il ministro all'Istruzione Lucia Azzolina e gli assessori regionali per un confronto sulla scuola, alla luce di quanto sta verificandosi in queste settimane di emergenza Coronavirus. Ci aspettavamo di dialogare su temi specifici e ricevere risposte precise. Purtroppo l'esito dell'incontro è stato deludente, avvilente e inutile. Il Governo ha scelto di non entrare nel merito dei problemi, propinando una lezione su tematiche sociologiche, liquidando le richieste del territorio con formule molto vaghe. Prendo atto che, a fronte delle difficoltà ministeriali, le Regioni virtuose si confermano trainanti e, alla prova dei fatti, sicuramente più efficienti rispetto al governo nazionale» Così Alessia Rosolen, assessore regionale all'Istruzione, nell'esprimere profonda amarezza per l'esito di un confronto atteso con il Ministero che si è rivelato estremamente sconfortante. Avevamo chiesto garanzie rispetto alla validità dell'anno formativo 2019/2020 per percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), per percorsi di istruzione e formazione professionale (Ifts) e istituti tecnici superiori (Its) anche in mancanza del raggiungimento del numero minimo di ore previste.

