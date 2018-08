Rondoni, il poeta di Cl che piace a Salvini «Siamo diventati amici grazie a Leopardi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIARIMINI «Io sono un poeta cristiano anarchico, la poesia può aiutare tutti. E l'amicizia con Matteo Salvini è nata in modo molto semplice, grazie a Leopardi e alla demografia...». Cioè? «È successo a un convegno a Roma, dove per parlare di demografia sono partito da Leopardi. Salvini mi ha sentito, abbiamo preso un caffè insieme, e di lì si è consolidata un'amicizia schietta. Ma se parla con le persone che ci sono in questi giorni al meeting scoprirà che in molti hanno votato Lega». RIFERIMENTOAndiamo per ordine: Davide...