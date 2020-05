LA RIPARTENZA

PORDENONE Non un sì, ma nemmeno un no. Alla fine, dopo più di sei ore di contrattazione, da Roma è arrivato un forse. E per come si erano messe le cose, può essere considerato un buon risultato. In Friuli Venezia Giulia non è tramontata la possibilità di far ripartire il commercio al dettaglio non dal 18, ma dall'11 maggio, quindi già da lunedì. E quando si parla di commercio al dettaglio, almeno in Fvg si intende ogni tipo di negozio, «anche quelli ospitati dai grandi centri commerciali», come ha specificato ieri mattina il presidente Massimiliano Fedriga. «Non possiamo fare distinzioni tra piccoli e grandi - ha detto -: chi dimostrerà di rispettare le norme anti-contagio dovrà essere autorizzato ad aprire». «Chiediamo che le linee guida per la riapertura del commercio al dettaglio siano pronte entro domenica per poter riaprire da lunedì - ha aggiunto -. Viceversa temo che ci sia un forte rischio per la tenuta sociale». Una preoccupazione espressa già in mattinata: «Se non dovesse arrivare l'ok alla riapertura anticipata - aveva ammonito - ci esporremmo al pericolo di forti tensioni». Le linee guida di cui ha parlato Fedriga per la riapertura del commercio al dettaglio sono quelle già elaborate dall'Inail per il lavoro in fabbrica e per le librerie, già aperte in tutta Italia: il Fvg chiede che le prescrizioni siano adattate anche agli altri negozi.

RISTORANTI E BAR

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha invece espresso un sì molto più pieno di fronte alla richiesta di poter riaprire la maggior parte delle attività su base regionale dal 18 maggio. E in questo caso si parla anche di bar, ristoranti e servizi alla persona, come ad esempio centri estetici e parrucchieri. Tutti lavori altrimenti bloccati sino al 1. giugno. È stato determinante l'impegno congiunto di Emilia Romagna, Fvg e Veneto: la proposta unificata è stata accettata da Roma. Il ministro Boccia ha annunciato che sarà un nuovo comitato scientifico a valutare, entro il 17 maggio, i dati epidemiologici che le Regioni invieranno al governo. «Il via libera del Governo alle riaperture differenziate era atteso e richiesto dal Pd, ed è il risultato di un confronto basato su elementi oggettivi e su garanzie di sicurezza sanitaria, non certo di forzature nei rapporti tra Stato e Regioni. È stato un confronto condotto nelle sedi istituzionali», ha commentato la parlamentare dem Debora Serracchiani. In realtà il Fvg punta all'11 maggio, quindi a qualcosa di più.

LO SCONTRO

Se nel pomeriggio ha dominato l'arte della contrattazione, in mattinata una partita economica da 670 milioni di euro ha portato allo scontro il presidente Fedriga e il Governo. «Se il Governo non accetterà la nostra richiesta di sospendere il contributo straordinario del Fvg al risanamento della finanza pubblica, con un documento chiederemo ai sindaci e a tutti i rappresentanti delle forze politiche di non firmare il decreto Maggio. L'esecutivo deve comprendere che stiamo vivendo un momento di grave emergenza. Versando gli importi previsti per il 2020 e per il 2021, non saremo in grado di garantire i servizi essenziali previsti dalla Costituzione e nemmeno di pagare gli operatori sanitari che sono sul fonte contro il Covid». Nel dettaglio, il contributo di cui ha parlato Fedriga è quello chiesto alle Regioni dal 2011 in seguito alla crisi finanziaria del 2008. «Chiedere di non doverlo versare anche quest'anno, dal momento che la Consulta ha già chiarito più volte il carattere temporaneo e non definitivo della misura, è un atto di rispetto nei confronti dei diritti dei nostri cittadini».

MESSE REGOLAMENTATE

Anche in Friuli dal 18 maggio si tornerà a messa grazie al protocollo firmato dal governo e dalla Conferenza episcopale.

Non dovrà entrare in chiesa chi avrà più di 37,5 gradi di febbre e ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina. Gli ingressi saranno contingentati e sarà il singolo parroco a dover valutare il numero massimo di fedeli. Il celebrante distribuirà l'eucaristia con i guanti e senza toccare le mani dei fedeli. Non ci dovranno essere assembramenti, nemmeno all'uscita delle chiese.

Marco Agrusti

