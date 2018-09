Romina e Anna all'undicesima vittoria Ma le sorelle Costantini puntano in alto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DONNEVENEZIA «Il prossimo anno? Chissà. Andiamo avanti stagione per stagione, poi si vedrà. Dedichiamo la nostra vittoria ai mariti». Questo il primo commento di Romina Ardit ed Anna Mao, trionfatrici della regata delle donne in mascareta a due remi. Sempre loro: imbattibili. Hanno vinto 7 regate consecutive, poi hanno deciso di avere dei bambini; sono ancora tornate sbaragliando qualunque avversaria, raggiungendo, con questa, le quattro vittorie consecutive. Romina tiene la barca e non la fa rollare di un centimetro, spingendo forte...