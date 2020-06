Lunghe code e spiagge di Sottomarina e Isola Verde prese d'assalto.

Un sabato da record che fa ben sperare per il proseguo della stagione e dà una boccata d'ossigeno soprattutto ai gestori degli stabilimenti balneari, quest'anno partiti con forte ritardo a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus. Le code sulla statale Romea si sono registrate fin da venerdì mattina. Molti infatti puntano sulla vacanza breve e soggiornano dai due ai tre giorni negli alberghi. E risultano più degli anni scorsi i pendolari che scelgono di rincasare in giornata.

Il picco delle code si è registrato ieri mattina e alla sera per il rientro. La spiaggia offriva un colpo d'occhio indubbiamente piacevole: lettini quasi esauriti e tantissime persone a passeggiare lungo la battigia o a mangiare il gelato nei tanti chioschi in riva al mare cercando comunque di rispettare le distanze di sicurezza imposte dalla normativa anticovid.

Anche oggi, meteo permettendo, ci si aspetta un'altra giornata da tutto esaurito nelle spiagge. Una stagione partita in ritardo ma che, tempo permettendo, può continuare a crescere.

Questa almeno è la speranza dei tanti operatori del turismo che vivono a Sottomarina e dei tantissimi giovani lavoratori stagionali impiegati in questo settore, di primaria importanza per tutto il territorio clodiense.

Marco Biolcati

