Romano Prodi



Tutti sappiamo che il virus da cui siamo assediati non solo ha sconvolto le nostre vite, ma ha colpito con una violenza senza precedenti le nostre economie. La pandemia si è diffusa in tutto il mondo con caratteristiche simili, ma le strategie e gli strumenti per reagire al morbo sono stati diversi, e diversi i loro effetti. Come conseguenza, pur in presenza di un'ancora diffusa situazione di emergenza, si discute intensamente su come e chi uscirà prima dalla crisi e quali saranno le caratteristiche dell'economia post-Covid. Voglio partire subito con un'affermazione che può sembrare eccessiva, ma vi sono tutti gli elementi per concludere che i grandi motori dell'economia mondiale saranno, ancora più di prima, la Cina e gli Stati Uniti. Oggi è facile dirlo, ma non lo era quando le cose sono cominciate, anche perché nessuno si aspettava che gli eventi si svolgessero come poi si sono svolti. La Cina, infatti, è cresciuta del 2,3% già nell'orribile 2020 e il Primo Ministro Li Keqiang, nella solenne seduta di apertura dell'assemblea plenaria del Congresso Nazionale del Popolo, ancora in pieno svolgimento a Pechino, (...)

