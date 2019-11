CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano ProdiRicordo che molti anni fa, prima ancora che palesasse il suo diretto interessamento per l'Ilva, fu chiesto al Signor Mittal quale fosse l'impianto siderurgico più efficiente di tutta l'Europa occidentale. La sua risposta fu molto chiara: Taranto.Questo per la sua localizzazione e per essere stato progettato fin dall'inizio come un impianto unitario e di dimensioni appropriate: quindi con tutte le componenti rese ottimali dall'organicità del progetto. Dopo molti anni l'ArcelorMittal dava corpo al giudizio del suo maggiore...