CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Romano ProdiPoche settimane fa il Presidente Macron, in una dirompente intervista all'Economist, ha puntato il dito sulla progressiva e inarrestabile crisi della Nato e sulla necessità di una politica europea di difesa comune, resa più urgente dalle recenti divergenze tra le due sponde dell'Atlantico su problemi di vitale importanza come il riscaldamento climatico, il trattato di non proliferazione con l'Iran, l'attacco turco contro i curdi in Siria e le tensioni commerciali. Macron, a parte la crudezza dei termini usati, ha perfettamente...