Romano Prodi



Paurosi per quanto sta avvenendo, smarriti da un dibattito ormai diventato cicaleccio e scettici sulla possibilità di essere guidati con mano ferma, gli italiani cercano la loro sicurezza affidandosi alla conservazione delle proprie abitudini e tradizioni.

Di qui un dibattito senza fine su come trascorrere le prossime feste e un'attenzione invece quasi distratta ai cambiamenti duraturi che dovremo affrontare in futuro.

Questo non significa sottovalutare l'importanza degli appuntamenti familiari che hanno accompagnato tutti i Natali della nostra vita o la continuazione degli incontri con gli amici in occasione dell'ultimo dell'anno. Tutti avvenimenti che ho sempre considerato importantissimi, ma che debbono essere messi in atto con la flessibilità necessaria per evitare l'arrivo della terza ondata di contagi, prima che il vaccino ci liberi dal virus.

Penso infatti che la sacralità del Natale la si possa incontrare anche andando alla Messa di Mezzanotte qualche ora prima, e penso che sarà ancora più bello rinviare il cenone di San Silvestro a quando potremo celebrare tutti insieme non solo la fine dell'anno, ma anche la fine della pestilenza.

Credo poi, senza temere di essere accusato di ottimismo, che quel giorno non sia così lontano. (...)

