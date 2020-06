Romano Prodi



Nonostante il momento drammatico che stiamo vivendo, non è certo facile seguire i contenuti del dibattito politico italiano. Cercherò di farlo con il massimo livello possibile di approfondimento e di equità.

Prendo come punto di partenza la missione data a Vittorio Colao di presiedere un Comitato di esperti di diverse materie, con lo scopo di elaborare un progetto per aiutare l'Italia ad uscire dalla crisi attuale e costituire poi il punto di partenza per i cambiamenti necessari a preparare una nuova fase di sviluppo.

Il primo grande ostacolo per lo svolgimento di questo utile lavoro è stato l'eccessivo numero dei componenti del comitato stesso. Tutti eccellenti rappresentanti dei diversi saperi, con il risultato di spaziare su tutti gli aspetti della società e della politica italiana, fatta solo eccezione per alcuni settori correttamente trascurati in quanto oggetto di esame da parte di altre commissioni. Non credo che questo compito così generale fosse l'obiettivo del governo, ma un obiettivo più utilmente mirato poteva essere raggiunto solo con una Commissione più ristretta nonostante l'eccellenza dei suoi componenti, a partire dal suo presidente. I temi esaminati nelle 102 schede programmatiche sono stati comunque presentati con felice tecnica didattica che, iniziando dai dati di comune conoscenza, arriva a proporre (...)

