Nella mente di coloro che l'hanno iniziata, la guerra di Libia doveva essere un'impresa semplice e breve. Invece non solo essa insanguina il paese da otto anni, ma ha progressivamente coinvolto un crescente numero di protagonisti esterni.

I paesi che avevano iniziato il conflitto non hanno infatti perseguito il doveroso compito di aiutare la ricomposizione della Libia attraverso il dialogo fra le tribù e le forze locali, ma hanno addirittura contribuito ad accendere nuove tensioni al loro interno. In un paese così frammentato, una strategia volta alla riconciliazione sarebbe stata l'unico strumento capace di porre termine alla guerra e di preparare la rinascita della Libia.

Si è invece andati in direzione opposta: da subito è infatti cominciata la gara per tessere, con i vari centri di potere locale, alleanze con la sola conseguenza di mettere queste ultime ancora più in lotta fra di loro in un conflitto senza un possibile vincitore e, quindi, senza fine.

Era naturale che, in questa caotica situazione, entrassero in gioco nuovi protagonisti. A contrastare il debole potere centrale ha avuto un ruolo sempre maggiore il generale Haftar, antico collaboratore di Gheddafi, appoggiato soprattutto dall'Egitto, che tradizionalmente considera la regione libica confinante, cioè la Cirenaica, come una propria costola. (...)

