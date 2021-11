Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Romano ProdiLe drammatiche scene che i media ci presentano sugli emigranti che dalla Bielorussia cercano di passare in Polonia e Lituania sono, da un lato, crudelmente simili a quelle che vediamo da anni sulle nostre coste ma, dall'altro, si colorano di contenuti politici del tutto particolari.Le similitudini sono evidenti: in entrambi i casi migliaia di persone bussano alle porte dell'Europa in cerca di una vita migliore, in entrambi i casi...