Romano Prodi



La trasformazione dei mercati mondiali è cominciata. I trent'anni di trionfante teologia della globalizzazione erano già stati messi in crisi dall'aumento delle disuguaglianze, ma l'accelerazione decisiva verso il cambiamento è frutto delle crescenti tensioni politiche, dell'arrivo del Covid e della scarsa disponibilità di semilavorati e di prodotti specializzati.

La concorrenza sta quindi cambiando: la globalizzazione non è certo finita ma, proprio per non essere vittima di eventi simili a quelli elencati in precedenza, ognuna delle tre grandi aree economiche - Europa, Stati Uniti e Cina - tende a localizzare al suo interno almeno una parte essenziale delle produzioni più importanti. Questo processo è in corso con una particolare intensità nei settori più soggetti ai cambiamenti tecnologici. Per questo motivo si stanno dirigendo dagli Stati Uniti verso l'Europa alcuni grandi investimenti, sia nel settore automobilistico che nella produzione dei microprocessori. Nell'auto elettrica è arrivato il leader americano Tesla e si apprestano a investire i produttori di batterie provenienti da Est e Ovest. Nei microprocessori una grande iniziativa è in fase di avanzamento da parte dell'Americana Intel e stanno velocemente procedendo le trattative per un insediamento europeo della TMSC, il gigante Taiwanese di gran lunga leader mondiale nel campo dei chip più avanzati.(...)

