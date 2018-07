CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano Prodi La scomparsa di Sergio Marchionne ci obbliga a riflettere non solo su quanto egli ha realizzato nella sua singolare attività di manager e di imprenditore ma anche su quali saranno le possibili scelte di coloro che, con rapidità inattesa, hanno assunto il compito di portare avanti la sua straordinaria eredità. Per noi italiani non si può non partire dal fatto che Sergio Marchionne, quando nel 2004 assunse il comando della Fiat, la salvò da una morte sicura. Un destino di cui non era pienamente cosciente la nostra opinione...