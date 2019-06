CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano Prodi La Commissione Europea nella riunione di dopodomani e il consiglio dell'Ecofin del prossimo sette luglio saranno chiamati a pronunciare la sentenza definitiva sulla così detta procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Anche se la quasi totalità dei governi europei ritiene che esistano tutti gli elementi oggettivi per la condanna del nostro paese, penso che vi sarà una sentenza di assoluzione o, per essere più precisi, un rinvio del giudizio al prossimo autunno.La Commissione si trova infatti in una situazione di...