L'uccisione di Qassem Suleimani, da molti anni diabolico stratega del regime iraniano all'estero, è stata accompagnata da reazioni dettate più dall'emozione che dall'analisi oggettiva degli elementi in nostro possesso. È bene quindi riflettere sulla realtà delle cose e, solo dopo, esibirci in ipotesi e congetture su quanto può accadere in futuro.

Partiamo in primo luogo dal fatto che Trump ha voluto dare una dimostrazione spettacolare e concreta della potenza americana e lo ha fatto con le modalità e in un momento che più hanno giovato alla sua politica interna.

Da un lato ha infatti dimostrato all'opinione pubblica di potere colpire ovunque e con efficacia e, dall'altro, ha voluto prendere queste decisioni senza porsi alcun problema riguardo alle possibili violazioni del diritto internazionale e al futuro delle relazioni fra Stati Uniti e Iraq, paese dove è avvenuta l'esecuzione. Ha agito unicamente come comandante in capo, capace di prendere provvedimenti ritenuti vitali per gli interessi degli Stati Uniti. Tutto questo in un momento in cui i democratici si trovano in un periodo di grande debolezza, dato che stanno portando avanti la difficile strategia del suo impeachment, ma non hanno ancora un candidato che possa presentarsi di fronte all'opinione pubblica americana come simbolo di una politica alternativa a quella di Trump. (...)

