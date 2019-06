CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano ProdiIn fondo le analisi e le raccomandazioni della Commissione Europea nei confronti dell'Italia non dicono nulla che non fosse già noto: per questo motivo destano molta preoccupazione anche se la decisione finale, come ormai accade per tutti i più importanti atti dell'UE, verrà presa dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata. A Bruxelles ieri non è stata presa alcuna decisione definitiva: è stata semplicemente scritta una pagella (non solo per l'Italia) e si sono messi nero su bianco i suggerimenti perché il nostro paese...