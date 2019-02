CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano Prodi I dati sulla produzione industriale italiana di gennaio sono peggiori rispetto ad ogni aspettativa: la diminuzione è del 3,5% rispetto al mese precedente e del 7,3% rispetto al gennaio del 2018. Poiché i numeri sui nuovi ordini sono ancora più negativi è difficile prevedere che l'anno in corso sia un anno bellissimo, come è stato autorevolmente dichiarato pochi giorni fa. Solo in parte questo peggioramento è dovuto alla congiuntura internazionale: il nostro paese ha infatti perso in velocità molto più degli altri membri...