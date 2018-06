CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano Prodi Ho cercato di seguire ora per ora la preparazione, lo svolgimento e le successive dichiarazioni riguardanti il vertice di Bruxelles sull'immigrazione. Nemmeno le più drammatiche partite dei Mondiali di calcio hanno riservato tante incertezze e tanti cambiamenti di fronte. Siamo partiti dal braccio di ferro italiano per superare le regole di Dublino, non è mancato lo scontro con la Francia trasformatosi poi nell'asserito tandem fra Conte e Macron, si è poi avuto l'eco di tesissime discussioni notturne e, finalmente, abbiamo...