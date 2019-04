CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano Prodi È assai probabile che, se mantenuto nel tempo, l'inedito appoggio di Trump nei confronti del generale Haftar costituisca un cambiamento radicale riguardo all'esito dell'eterno conflitto libico. Gli Stati Uniti non sono più un arbitro garante degli equilibri stabiliti dall'ONU ma, con il loro appoggio, fanno pendere la bilancia in favore della coalizione dei paesi che sostengono il generale Haftar. Una coalizione che comprende l'Egitto, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi e che, per diversi motivi, non sembra trovare ostilità...