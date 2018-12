CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Romano ProdiDa ormai molti mesi i mercati mondiali sono dominati dalla guerra commerciale fra gli Stati Uniti e la Cina. Cominciata con battaglie settoriali, come i dazi imposti sull'alluminio e sull'acciaio, la guerra si è poi estesa fino alla decisione di incrementare i dazi al 25% sul valore di circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. Qualche tempo fa, in occasione del G20 di Buenos Aires, era arrivata una tregua inaspettata, con la sospensione delle misure restrittive per 90 giorni. Per un attimo si è pensato che la...