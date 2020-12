Romano Prodi

Arrivati alla fine dell'anno è quasi d'obbligo trarre una breve sintesi di quanto è successo negli scorsi mesi e riflettere su quanto potrà avvenire in futuro. Anche se non mi sottrarrò da quest'obbligo, non posso evitare di spendere qualche riga sulla Brexit.

Non per commentare gli aspetti particolari dell'accordo, peraltro disponibile solo da poche ore e consistente di ben 1246 pagine! Un accordo che contiene il riesame di tutti i rapporti oggi esistenti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Fatta eccezione per la circolazione delle merci, tutto il resto sarà soggetto a mutamenti a volte minori, ma spesso sostanziali.

Tante cose cambieranno: dall'uso dei documenti di entrata in Gran Bretagna alle regole del mercato del lavoro, dalla proprietà intellettuale alle misure sui trasporti e sulla pesca.

Vi sarà tempo e modo di commentare tutti questi aspetti: per ora dedichiamoci ad accogliere in modo positivo il fatto che non vi sia stata la rottura completa che il Primo ministro britannico sembrava privilegiare.

In secondo luogo vale la pena osservare che l'esito sarebbe stato diverso con la rielezione di Trump, sempre dedicato a dividere l'Europa e ad appoggiare la più netta scissione britannica.

Resta infine singolare che il trattato preveda infinite clausole di revisione periodica: elemento sorprendente dopo anni di aspre trattative. Continua a pagina 23

